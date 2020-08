أعلن المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن الجيش في جهوزية تامة للتصدي لأي هجوم، مضيفا أن هناك ثمة تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش في مدينة سرت.

