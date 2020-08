أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم الأحد، أن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، تضليل للرأي العام المحلي والدولي وتهدف للتغطية على نواياهم الحقيقية، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق وتركيا قررتا شن هجوم على سرت.

