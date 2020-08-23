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تظاهرات في طرابلس تندد بتردي الوضع المعيشي

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلاق تظاهرات في طرابلس تنديدا بتردي الوضع المعيشي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ادارة السلامة الوطنية والدفاع المدني طرابلس .:


    بعد استلام ” العقيد علي محمد الكاسح ” لضبط الامن ومكافحة الظواهر الشاذة والملصقات والكتابة على الحواءط بعد الإصلاحات في العاصمة طرابلس –
    تقرير ضباط الامن الوقاءي – المدعو معتيق ساءق شاحنات تهريب المخدرات – يحاول خلق الفتنة والهروب بالاعمال الاداريةً التنفيذية لمصراتة – بعد ان تفاهم من المدعو المخلوع باش اغا – لتهريب المخدرات لمالطا – وحث بعض الخارجين عن القانون على حرق العجلات في الطرقات وإغلاقها .

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