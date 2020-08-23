تظاهرات في طرابلس تندد بتردي الوضع المعيشي

انطلاق تظاهرات في طرابلس تنديدا بتردي الوضع المعيشي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
انطلاق تظاهرات في طرابلس تنديدا بتردي الوضع المعيشي
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
ادارة السلامة الوطنية والدفاع المدني طرابلس .:
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بعد استلام ” العقيد علي محمد الكاسح ” لضبط الامن ومكافحة الظواهر الشاذة والملصقات والكتابة على الحواءط بعد الإصلاحات في العاصمة طرابلس –
تقرير ضباط الامن الوقاءي – المدعو معتيق ساءق شاحنات تهريب المخدرات – يحاول خلق الفتنة والهروب بالاعمال الاداريةً التنفيذية لمصراتة – بعد ان تفاهم من المدعو المخلوع باش اغا – لتهريب المخدرات لمالطا – وحث بعض الخارجين عن القانون على حرق العجلات في الطرقات وإغلاقها .
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