“الثني” يطلع على دراسة وتصنيف الأرض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة ببنغازي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على آخر مستجدات دراسة وتصنيف الأرض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء مبنى المؤسسة عليها في منطقة جليانة بمدينة بنغازي.

وناقش “الثني” خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي استكمال كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع.

ضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المبروك سلطان، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني، ومدير مكتب العمارة للاستشارات الهندسية عادل الشركسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج.

وأطلع المجتمعون “الثني” على إصدار وصفة فنية معتمدة من مصلحة التخطيط العمراني لموقع المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة، كما تم خلال الاجتماع دراسة الرسومات الخاصة بالمشروع لتقديمها لمصلحة التخطيط العمراني لاعتمادها.

جدير بالذكر أنه يأتي هذا المشروع ضمن إعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي.