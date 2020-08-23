“الثني” يطلع على دراسة وتصنيف الأرض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة ببنغازي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، على آخر مستجدات دراسة وتصنيف الأرض المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء مبنى المؤسسة عليها في منطقة جليانة بمدينة بنغازي.
وناقش “الثني” خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي استكمال كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع.
ضم الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المبروك سلطان، ورئيس مصلحة التخطيط العمراني عبدالحكيم السلطني، ومدير مكتب العمارة للاستشارات الهندسية عادل الشركسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج.
وأطلع المجتمعون “الثني” على إصدار وصفة فنية معتمدة من مصلحة التخطيط العمراني لموقع المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة جليانة، كما تم خلال الاجتماع دراسة الرسومات الخاصة بالمشروع لتقديمها لمصلحة التخطيط العمراني لاعتمادها.
جدير بالذكر أنه يأتي هذا المشروع ضمن إعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي.
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