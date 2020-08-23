وكالة الأنباء الصينية: هل يدوم وقف إطلاق النار في ليبيا؟

نشرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، تقريرا تحدثت فيه عن مستقبل دعوات وقف إطلاق النار في ليبيا، وما هي العقبات التي تنتظر الهدنة التي وافق عليها أطراف الصراع في البلاد.

وقالت الوكالة أصدر رئيس وزراء حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة فايز السراج ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح يوم الجمعة، بيانين دعيا فيهما إلى وقف إطلاق النار في البلاد وإعادة فتح حقول النفط والموانئ في البلاد وإجراء انتخابات.

وقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت البيانات يمكن أن تضع حداً للتصعيد العسكري حيث استمرت التعزيزات من قبل الطرفين لأكثر من شهرين بالقرب من منطقة الهلال النفطي.

وقال خالد المنتصر أستاذ العلاقات الدولية في ليبيا إنه يعتقد أن الطرفين “يدركان الآن تمامًا أنه لا يمكن حل النزاع إلا من خلال الحوار السياسي”.

وأضاف “التصعيد العسكري بين الأطراف الدولية الداعمة للحكومة في طرابلس أو البرلمان في شرقي البلاد لا يمكن أن يحل الصراع. وإنهاء الحرب في طرابلس التي استمرت أكثر من عام دليل على فشل الخيار العسكري”.

وقال إن “قرار قبول وقف إطلاق النار ليس صدفة. إنه نتيجة ضغوط بقيادة واشنطن وبعثة الأمم المتحدة”، موضحا “المشكلة الكبرى هي أن البرلمان الشرقي لا يقبل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس. على الرغم من أن هذه الحكومة معترف بها دوليا وتحظى بدعم كامل من مدن غرب ليبيا وخاصة طرابلس ومصراتة ” .

وقال أحمد الحسناوي مسؤول عسكري ليبي متقاعد إنه لا يعتقد أن وقف إطلاق النار سيستمر طويلاً.

وأضاف الحسناوي لشينخوا “لا أعتقد أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار جادة ويمكن أن تستمر طويلا لأن الأطراف الليبية ليس لديها مبادرة خاصة بها. هم بالتأكيد تحت ضغط الأطراف الدولية”.

وأوضح الحسناوي “لكن الدعوة لوقف إطلاق النار تظل فرصة جيدة لإقناع الأطراف العنيد والمتطرفة ومنحهم فرصة أخيرة قبل أن يعاقبوا كما اقترح مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالأطراف التي تعرقل السلام في ليبيا”.

وتابع “التعبئة العسكرية في محاور القتال وخطوط المواجهة تكشف نية الأطراف المتنافسة الاستمرار في اللجوء للخيار العسكري لسنوات وليس لأشهر فقط. لماذا لم يعلق الجيش الوطني الليبي بهذا الصدد؟ الأمر برمته يجعل النوايا تحمل شكوكاً ومخاوف كبيرة “.

ولم يعلق الجيش الوطني الليبي المتمركز في شرقي البلاد بقيادة خليفة حفتر على تصريحات السراج وصالح حتى الآن.

قال عماد جلول المحلل السياسي الليبي إن الدعوة لإجراء انتخابات العام المقبل ليست جديدة.

وأضاف “السياسيون يتحدثون دائما عن الانتخابات لكنهم ليسوا جادين .. هناك دول معينة لا تريد الاستقرار لليبيا ولا تريد انتخابات تؤدي إلى حكومة واحدة وبرلمان واحد، لأن ذلك يهدد مصالحها غير المشروعة في ليبيا”.

رحبت ستيفاني ويليامز القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا يوم الجمعة بالاتفاق على وقف إطلاق النار وإجراء انتخابات في ليبيا.

وأشارت ويليامز إلى أن المبادرات “خلقت الأمل في إيجاد حل سياسي سلمي للأزمة الليبية الطويلة الأمد، مما يؤكد رغبة الشعب الليبي في العيش بسلام وكرامة”.

وانخرطت الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في نزاع مسلح مميت ضد الجيش الوطني الليبي المتحالف مع مجلس النواب لأكثر من عام للسيطرة على العاصمة طرابلس ، قبل أن تستولي حكومة الوفاق مؤخرًا على غرب ليبيا.

وعلى الرغم من توقيع اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة وتعيين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في عام 2015 ، لا تزال ليبيا منقسمة سياسيًا وغارقة في انعدام الأمن والعنف المتصاعد.