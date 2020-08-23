مستشفى توكرة القروي يتعامل مع حالات اشتباه بالإصابة بالفيروس

بعد ورود بلاغات من إدارة مستشفى توكرة القروي حول تردد بعض الحالات التي تظهر عليها أعراض كورونا وتعتبر حالات مشتبها في إصابتها، تواصلت إدارة الخدمات الصحية مع الطاقم الطبي لمستشفى توكرة لإرشاده حول كيفية التعامل مع هذه الحالات، مع التنويه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء.

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