العامة للكهرباء: فصل بدائرة السلوم بمحطة الربط الليبي المصري لأعمال الصيانة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن يوم الغد الأثنين، سوف يتم فصل فى دائرة السلوم رقم 1جهد 220 داخل محطة الربط اللیبی -المصري في طبرق ، الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً وذلك بالتنسيق بین التحكمين الليبي والمصري ، وذلك لإجراء أعمال صيانة وتنظیف الخروجات .

وأضافت الشركة فى إيجاز صحفى، تم إرسال إشارة للجانب المصري بالخصوص بتاریخ الیوم 23 اؑغسطس م لتاؑمین الدائرة من الجهتین حسب تصریح العمل الذي سیصدر غداً ، وعلى إثر هذا الفصل سیکون هناك تخفیض أحمال بمدینة طبرق يصل إلى ( 50 میجاوات ) .