الثني يتابع ملف إنشاء مبنى لمؤسسة النفط في بنغازي

اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد على أخر مُستجدات دراسة وتصنيف الأرض المُخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط لإنشاء مبنى المؤسسة عليها في منطقة جليانة بمدينة بنغازي.

وناقش الثني، خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي استكمال كافة الدراسات المُتعلقة بالمشروع، كما تم خلال الاجتماع دراسة الرُسومات الخاصة بالمشروع لتقديمها لمصلحة التخطيط العمراني لاعتمادها.

ويأتي هذا المشروع ضمن إعادة توطين المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي.