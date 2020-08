قال المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري، إن المبادرة

التي وقعها رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، هي للتسويق الإعلامي، وتضليل

للرأي العام المحلي والدولي، وتهدف للتغطية على نواياهم الحقيقية، مضيفا أنها

بمثابة ذر للرماد في العيون، على حد قوله.

وأضاف المسماري خلال مؤتمر صحفي استثنائي عقده

اليوم الأحد، أن ثمة تحشيد عسكري ونقل معدات لاستهداف الجيش في مدينة سرت، موضحا

أنه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تم رصد سفنا وفرقاطات تركية تتقدم نحو

سرت وهي بوضع هجومي.

وشدد المسماري على أن الجيش جاهز للرد على أي

محاولة للهجوم على تمركزاته في سرت والجفره، موضحا أن التحرك العسكري الأخير يؤكد أن

المخطط أكبر من حكومة السراج التي وقعت وقف إطلاق النار.

وأعلن المسماري أن حكومة السراج تقوم باعتقالات

بحق المدنيين من دون أي جرم.

The post المسماري: فرقاطات تركية تتقدم نحو سرت للهجوم على الجيش ونحن جاهزون للرد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24