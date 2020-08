كهرباء المؤقتة : فصل دائرة السلوم بمحطة الربط اللیبي المصري في طبرق غداً

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة،

اليوم الأحد، أنه سيتم فصل دائرة السلوم ( رقم 1جهد 220) داخل محطة الربط اللیبی المصري

في طبرق اعتبارا من يوم غد الاثنين من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً

.

وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن عملية الفصل ستتم بالتنسيق بين التحكمين

( الليبي _ المصري ) لغرض إجراء أعمال صیانة، مبينة أنه تم إرسال إشارة للجانب المصري

لتاؑمین الدائرة من الجهتین .

فيما أشارت الشركة إلى

أنه سينتج عن هذا الفصل تخفیض أحمال بمدینة طبرق يصل إلى 50 میجاوات .

