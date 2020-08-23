أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة،
اليوم الأحد، أنه سيتم فصل دائرة السلوم ( رقم 1جهد 220) داخل محطة الربط اللیبی المصري
في طبرق اعتبارا من يوم غد الاثنين من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً
.
وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن عملية الفصل ستتم بالتنسيق بين التحكمين
( الليبي _ المصري ) لغرض إجراء أعمال صیانة، مبينة أنه تم إرسال إشارة للجانب المصري
لتاؑمین الدائرة من الجهتین .
فيما أشارت الشركة إلى
أنه سينتج عن هذا الفصل تخفیض أحمال بمدینة طبرق يصل إلى 50 میجاوات .
The post كهرباء المؤقتة : فصل دائرة السلوم بمحطة الربط اللیبي المصري في طبرق غداً appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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