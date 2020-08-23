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كهرباء المؤقتة : فصل دائرة السلوم بمحطة الربط اللیبي المصري في طبرق غداً

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة،
اليوم الأحد، أنه سيتم فصل دائرة السلوم ( رقم 1جهد 220) داخل محطة الربط اللیبی المصري
في طبرق اعتبارا من يوم غد الاثنين من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الواحدة ظهراً
.

وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع
التواصل الاجتماعي ” فيسبوك”، أن عملية الفصل ستتم بالتنسيق بين التحكمين
( الليبي _ المصري ) لغرض إجراء أعمال صیانة، مبينة أنه تم إرسال إشارة للجانب المصري
لتاؑمین الدائرة من الجهتین .

فيما أشارت الشركة إلى
أنه سينتج عن هذا الفصل تخفیض أحمال بمدینة طبرق يصل إلى 50 میجاوات .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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