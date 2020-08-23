مركز الرصد في درنة يشيد بجهود العاملين فيه ويشكو ضعف الإمكانات

أكد مدير مركز الرصد في درنة، ومدير إدارة الخدمات الصحية، شعيب بوفجرة، أن أبرز المهام التي يقوم بها المركز هي كشف الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وبآلية معينة وبطرق عدة. مشيدا بالجهد الذي يقوم به العاملون بالمركز، ومطالبا بزيادة دعمه بأجهزة الفحص التي يعاني المركز من نقصها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا