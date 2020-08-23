المرعاش: السراج أعلن وقف إطلاق النار لأنّ تركيا أصبحت محاصرة في شرق المتوسّط وتريد التهدئة

ليبيا – رأى المحلّل السياسي كامل المرعاش أنّ تركيا تشعر أنّها محاصرة في شرق المتوسط وتريد التهدئة مع أوروبا، مؤكّدًا أنّ هذه الرغبة تأتي بضغوط أمريكية، ومشيرًا إلى أنّ أنقرة تريد الآن التهدئة وحلّ مشكلتها مع أوروبا فيما يتعلق بنفط وغاز المتوسّط.

المرعاش وفي تصريحات لقناة “الغد” المصرية أمس السبت قال: “يبدو أنّ تفاهمات في الأفق بين أوروبا وتركيا، وأنّ أنقرة تسعى إلى عدم تصعيد الملف الليبي، وربما سهّلت الوصول إلى مسألة وقف إطلاق النار”.

وأكّد أنّ قرار المؤسسة الوطنية الليبية للنفط إعادة فتح الموانئ النفطية واستئناف إنتاج وتصدير النفط ليس حديثًا، بل سبق أن أعلنه الجيش الوطني منذ أسبوع مضى. حيث بدأ بالفعل تفريغ الخزانات التي كانت مملوءة بالنفط في الموانئ الخمسة المهمة في الهلال النفطي الليبي.

وتابع بقوله أنّ هناك مشكلة كبيرة مفادها أنّ بيان رئيس حكومة الوفاق فائز السراج يطالب بأن يبقى ريع النفط في حسابات المؤسّسة الوطنية للنفط، وهي الحسابات الموجودة في المصرف العربي الليبي الخارجي الذي يسيطر عليه المصرف المركزي، ما يطرح تساؤلات حول وجود ضمانات بأنّ هذه الحسابات لن تُمس.

المرعاش أشار إلى أنّ موقف السراج هو موقف تركيا في الأساس، متابعًا أنّ هناك وقفًا لإطلاق النار منذ شهرين ولا توجد عمليات عسكرية منذ ذلك الحين، ومنذ أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من عدم تجاوز الخطوط الحمراء، لتتوقف كلُّ العمليات القتالية بعدها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية