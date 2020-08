“أفيقوا يا شعب” امرأة ليبية تقود تظاهرة في طرابلس ضد غلاء المعيشة

خرجت امرأة عجوز اليوم الأحد، إلى الساحة الخضراء في طرابلس، لحث الشباب على كسر حاجز الخوف والثورة ضد المعاناة التي يعيشونها منذ عام 2011 وحتى الآن من ارتفاع في الأسعار وانقطاع متكرر للكهرباء وخفض للرواتب دون الشعور بالمواطن الذي لا يتناسب دخله مع الارتفاع الجنوني في الأسعار.

قادت المرأة التظاهرة وهي تصرخ “أفيقوا يا شعب” ويتبعها عدد كبير من الشباب الرافض للوضع المعيشي المتردي، وسردت المرأة في هتافاتها مأساة الشباب المهاجر، وأموال الشعب الليبي التي ذهبت لجلب المرتزقة السوريين والجنود الاتراك للقتال ضد الجيش على الأراضي الليبية.

عبرت المرأة عن حرقتها من المعاناة التي تعيشها بل ويعيشها معظم الليبيين، رافعة شعار “ليبيا ليبيا بالدم بالروح نفديك يا ليبيا” “باعونا وباعوا بلادنا، وضيعوا الشباب اللي ماتوا في المعارك والبحر واحنا ساكتين”، مرددة هتافات “فلوسنا عند السوريين وعند الأتراك”، مطالبة الكبار والصغار والعمال بالخروج للحفاظ على ما تبقى من الوطن.

