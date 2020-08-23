اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية تعلن موعد الاقتراع في بلديتي ككلة وتراغن

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن موعد الاقتراع في كل من بلديتي ككلة وتراغن سيكون الثلاثاء المقبل الموافق للخامس والعشرين من أغسطس الجاري.

وأكدت اللجنة أنه سيجري الاقتراع لانتخاب المجلس البلدي القطرون في الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري.

هذا وقد جرى الاقتراع في بلدية غات الأسبوع الماضي، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات بالمدينة وضواحيها أربعا وخمسين بالمئة، وتنافست فيها ست قوائم انتخابية على الفئة العامة، وست مرشحات على مقعد المرأة، إضافة إلى تسعة مترشحين على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة.

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