أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن مئات المتظاهرين قاموا

بإعتلاء مبنى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، وسط محاولات من الحرس لإبعادهم

و التأكيد بعدم وجود السراج أو أي من أعضاء الرئاسي في المقر.

