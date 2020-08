أفاد شهود عيان، اليوم الأحد، بإطلاق النار على المتظاهرين

ضد تردي الأوضاع المعيشية لتفريقهم بطريق الشط في طرابلس .

وكانت مصادر قد أعلنت عن تزايد أعداد المتظاهرين بالساحة

الخضراء، مضيفة أنهم كانوا يتوجهون نحو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة

.

