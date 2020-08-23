صحيفة أحوال التركية: المرتزقة السوريون يتساءلون عن مصيرهم بعد وقف إطلاق النار في ليبيا

نشرت صحيفة أحوال التركية، تقريرا مقتضبا، تحدثت فيها على عنصر جرى التغاضي عنه في التحليلات السياسية التي تحدثت عن تداعيات وقف إطلاق النار الذي أعلن من جانب أطراف النزاع في البلاد، فلم يتحدث أي تحليل عن ماذا سيحدث مع الاف المرتزقة السوريين الذين ارسلتهم تركيا لدعم حكومة الوفاق.

وأوضحت الصحيفة ان المرتزقة السوريين في حيرة ولا يعلمون ماذا سيكون مصيرهم بعد إعلان وقف إطلاق النار، ويخشى العديد منهم أن يجرى التضحية بهم ككبش فداء.

وقالت الصحيفة إن فايز السراج ، رئيس وزراء حكومة الوفاق المدعومة من تركيا والمعترف بها من الأمم المتحدة، وعقيلة صالح رئيس البرلمان أعلنا في بيانين منفصلين وقف إطلاق النار يوم الجمعة.

ودعا كلاهما إلى نزع السلاح من مدينة سرت الرئيسية على الرغم من اختلاف تفاصيل التنفيذ.

لكن بعد عدد من مبادرات وقف إطلاق النار الفاشلة في ليبيا، من غير الواضح ما إذا كان يمكن أن تنجح هذه الدعوة ، حسبما ذكرت صحيفة إنستيجيف جورنال.

ويعني الإعلان مستقبلًا غير مؤكد لما يقدر بعشرة آلاف من مرتزقة الجيش الوطني السوري الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا كجزء من اتفاق عسكري مع حكومة الوفاق الوطني.

قال مقاتل من فصيل فيلق المجد الذي يحارب إلى جانب قوات حكومة الوفاق الوطني “أخبرنا قائدنا بأننا انتهينا من القتال”، موضحا “أعني الأمر لا يهمنا. لم نقاتل منذ شهور”.

وفي يونيو استولت قوات حكومة الوفاق بدعم من مقاتلي الجيش السوري الحر على مدينة ترهونة من الجيش الليبي. وجرى تسخير المرتزقة السوريين وقوات حكومة الوفاق لشن هجوم على سرت بوابة احتياطيات النفط الهائلة في البلاد. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن سرت خط أحمر وأن محاولة الاستيلاء على المدينة ستدفع مصر للتدخل المباشر.

ومنذ ذلك الحين تلاشى القتال في ليبيا. تم شحن مقاتلي فيلق المجد بالمئات من مواقع حول طرابلس إلى قاعدة تركية في مصراتة، وككانت هناك تقارير واسعة النطاق عن عمليات نهب نفذها مرتزقة سوريين في ليبيا وهو ما يؤكده المرتزقة أنفسهم. وقال مقاتل فيلق المجد “كلنا نهب منذ الهجوم التركي على مدينة عفرين السورية وما تلاه من احتلال”، موضحا “وهنا لم يدفعوا لنا ما وعدوا به، لذلك فهي طريقة جيدة لكسب المزيد من المال.”

وُعد مقاتلو الجيش السوري الحر برواتب تبلغ حوالي 2000 دولار شهريًا للذهاب إلى ليبيا. قالت تقارير استقصائية إن عشرات السوريين في ليبيا حصلوا على رواتب أقل بكثير. قال البعض إنهم كانوا في ليبيا منذ أكثر من خمسة أشهر وتلقوا دفعة واحدة.

وبحسب ما ورد توصل الطرفان إلى اتفاق لزيادة رواتب المرتزقة السوريين بنسبة 30 في المائة، وقال متشدد متمركز في عين زارة إن زيادة المدفوعات تبدو غير مرجحة.

وأضاف “أنه مجرد كلام”، موضحا “يخبرنا قادتنا دائمًا أننا سنحصل على رواتبنا قريبًا، وسيدفعون لنا المبالغ المتأخرة، لكن هذا لا يحدث. ربما قالوا إنهم سيدفعون أكثر لأنهم اعتقدوا أنهم سيحتاجوننا لمهاجمة سرت، لكن لماذا يحتاجون إلينا الآن؟ “.