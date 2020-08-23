«الهلال الأحمر» تطلق حملة للتوعية بطرق الوقاية من «كورونا» ببني وليد

أطلق فرع جمعية الهلال الأحمر في بني وليد بالتعاون مع «مجموعة الشراكة المجتمعية» بالمدينة، اليوم الأحد، حملة للتوعية والصاق المطويات التي تتضمن التعريف بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، في منطقة المردوم شرق المدينة.

وقال الناطق الإعلامي لجمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، سفيان دبيب لـ«بوابة الوسط» إن الحملة بدأت بوضع الملصقات في عدة محال تجارية بالمدينة ومركز المردوم الصحي ووضع إشارات للوقوف أثناء عملية الشراء من المحال التجارية.

وذكر دبيب أن فريق مجموعة الشراكة المجتمعية وجمعية الهلال الأحمر ببني وليد، سلما المركز الصحي بالمردوم عدد من المعدات وأدوات الحماية الشخصية لحماية المدينة من وباء كورونا.

من جهته، قال عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية بني وليد، محمد صالح، إن الوضع الوبائي داخل مدينة بني وليد «أصبح يزداد سوءًا يومًا بعد يوم»، بعد تسجيل عدة إصابات والتي تجاوزت 60 إصابة.

وأكد صالح، اليوم الأحد، إصابة أحد أعضاء فريق الرصد والتقصي بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي إصابات العناصر الطبية بالمدينة إلى10 حالات.

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