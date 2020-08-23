أصيب أحد المتظاهرين بطلق ناري من قبل المليشيات والمرتزقة في العاصمة طرابلس.
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أصيب أحد المتظاهرين بطلق ناري من قبل المليشيات والمرتزقة في العاصمة طرابلس.
The post عاجل // إصابة أحد المتظاهرين بعد إطلاق النار عليه من قبل المليشيات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الله اكبر خلي الشباب في طرابلس يتحرك ويخرجون أسلحتهم ويضربوا المليشيات والله تمنيت اني من سكان طرابلس ،اتمني من الله ان ينصركم ، تمنيت هذا حدث وقت حصار الجيش الليبي لطرابلس وخاصة قبل تدخل الأتراك الأنذال
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