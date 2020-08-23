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عاجل // إصابة أحد المتظاهرين بعد إطلاق النار عليه من قبل المليشيات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أصيب أحد المتظاهرين بطلق ناري من قبل المليشيات والمرتزقة في العاصمة طرابلس.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • الله اكبر خلي الشباب في طرابلس يتحرك ويخرجون أسلحتهم ويضربوا المليشيات والله تمنيت اني من سكان طرابلس ،اتمني من الله ان ينصركم ، تمنيت هذا حدث وقت حصار الجيش الليبي لطرابلس وخاصة قبل تدخل الأتراك الأنذال

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