تواصل الترحيبات الدولية ببياني المستشار صالح والسراج

رحبت العديد من الدول العربية والأجنبية ببياني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، اللذين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في ليبيا والذهاب إلى الانتخابات، واستئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا