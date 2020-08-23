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تواصل الترحيبات الدولية ببياني المستشار صالح والسراج

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

رحبت العديد من الدول العربية والأجنبية ببياني رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، اللذين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في ليبيا والذهاب إلى الانتخابات، واستئناف إنتاج النفط وتصديره، وتجميد إيراداته في حساب خاص بالمصرف الليبي الخارجي.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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