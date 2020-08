تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد،

صورا تظهر محاولة سيارتين ” تويوتا”عسكريتين لفض التظاهرات بالقرب من ميناء

الشعاب، عبر استخدام الأسلحة الرشاشة، فيما تمكن المشاركون فى الحراك من التصدي

لها .

The post عاجل// التصدي لمحاولة فض التظاهرات بالأسلحة بالقرب من ميناء الشعاب في طرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24