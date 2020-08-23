إطلاق نار على المتظاهرين في طرابلس

أفاد نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، بسماع دوي إطلاق نار في محيط التظاهرات التي نظمتها مجموعات من الشباب الليبي، اليوم الأحد، في طريق الشط بالعاصمة طرابلس.

وأوضح نشطاء، أن المتظاهرين تعرضوا لإطلاق نار، وذلك بهدف تفريق المظاهرات خاصة بعد هجوم المتظاهرين على سيارة مسلحة تابعة لأحدى الكتائب المسلحة في طرابلس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء المتظاهرين على سيارة تابعة لمسلحين في طرابلس، كما تم تداول صور أولية لأحد المصابين جراء إطلاق النار.

وكانت مجموعات من الشباب، نظمت اليوم الأحد، مظاهرات في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية.

وقال مصادر بوابة إفريقيا الإخبارية، إن “المظاهرات خرجت من حي الأندلس وزاوية الدهماني وبعض المناطق الأخرى بالعاصمة طرابلس وتجمعت في ميدان الشهداء”، لافتا إلى أن المتظاهرين رفعوا شعارات منددة بسوء الأوضاع المعيشية ومطالبة بوقف الفساد وتوفير الخدمات الأساسية من وقود وكهرباء، كما هتف متظاهرون ضد حكومة الوفاق ورئيسها فائز السراج.