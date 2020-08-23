المريمي: هناك تنسيق كامل بين البرلمان والجيش بشأن وقف إطلاق النار

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، إن هناك تنسيقا كاملا بين البرلمان والجيش بشأن إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدا في تصريح لروسيا اليوم أن مسألة إخلاء مدينتي سرت والجفرة من القوات العسكرية متروكة للجنة خمسة زائد خمسة.

وأضاف المريمي أن ثوابت البرلمان في أي مفاوضات تتلخص في عدة نقاط، أهمها تشكيل مجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين له يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة، وأن تكون هناك حكومة مستقلة ومنفصلة تماما عن المجلس الرئاسي، وكذلك خروج المليشيات والمرتزقة بشكل كامل من الأراضي الليبية، على أن تكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

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