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بالصور.. مليشيات موالية لـ”باشاغا” يطلقون الرصاص على المتظاهرين ضد حكومة الوفاق

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أطلقت عناصر من المليشيات التابعة لوزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، الرصاص على المتظاهرين، وأصابت عددا منهم في طريق الشط قبل قليل.

وكان المتظاهرين متوجهون نحو ميدان الشهداء قادمين من محيط مقر رئاسة “السراج” في طريق السكة مرددين هتافات “الشعب يريد إسقاط النظام” و”قولوا للسراج يروح”، وخلال محاولتهم التوجه للتظاهر أمام قيادة البحرية في أبوستة حيث المقر المؤقت للمجلس الرئاسي ومقر المستشارين العسكريين الأتراك أطلقت مرتزقة “باشاغا” الرصاص عليهم.

وكانت قد انطلقت عدد من التظاهرات ضد حكومة الوفاق، اليوم الأحد، في مناطق مختلفة من مدينة طرابلس، للمطالبة بمحاربة الفساد وتردى الأوضاع المعيشية، وتحميل حكومة “السراج” مسؤولية عدم توفير الاحتياجات الأساسية كالمياه والكهرباء والرواتب.

وحمل المتظاهرون اللافتات المعبرة عن استياءهم من حكومة الوفاق، وأخرى طالبت بوضع دستور وتحقيق السيادة الوطنية وإجراء انتخابات نزيهة ومحاربة الفساد.

يأتي ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات مدينة الزاوية يومها الثالث ضد ممارسات حكومة الوفاق وتردى الأوضاع المعيشية وخلافات وزير داخليتها “فتحي باشاغا” مع المليشيات المسلحة، الأمر الذي أدى إلى اندلاع التظاهرات على خلفية تدشين “باشاغا” قوات خاصة من المرتزقة السوريين مما أثار غضب المليشيات الأخرى.

بالصور.. مليشيات موالية لـ"باشاغا" يطلقون الرصاص على المتظاهرين ضد حكومة الوفاق 2

بالصور.. مليشيات موالية لـ"باشاغا" يطلقون الرصاص على المتظاهرين ضد حكومة الوفاق 3

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • دكتاتورية مرتزقة بقيادة خونة وعملاء . سجل يا تاريخ ليبيا في القرن الحادي والعشرين . لا كهرباء ولا ماء ولا سيولة ولا مرتبات . وآلله لقد جعلتم من القدافي ملائكة أمام تصميمكم على الحكم غصبا وقهرا .

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