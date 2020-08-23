رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي

بنغازي 23 أغسطس 2020 (وال) – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور عبدالهادي الحويج.
ووضع الوزير، السيد رئيس مجلس الوزراء في صورة آخر الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها مع مختلف دول العالم لبحث تطورات الأزمة الليبية وسبل حلحلتها.
وفي سياق متصل ناقش السيد الرئيس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة على الصعيد الداخلي من تدريب و رفع لكفاءة الموظفين.
وشرعت الوزارة في تنفيذ قرار مجلس٣ الوزراء القاضي باعتماد العام 2020 ميلادي، عاما للتدريب في ليبيا.
وأكد الوزير أن الوزارة أجرت تدريبات لأكثر من 170 موظفا وموظفة من مدينتي البيضاء وبنغازي، من خلال برامج تدريبية استمرت لعدد كبير من الساعات الدراسية.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة الاستمرار في هذا العمل، لأجل رفع كفاءة كافة العاملين في مختلف قطاعات الدولة. (وال – بنغازي)
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