رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي

بنغازي 23 أغسطس 2020 (وال) – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الأحد على سير عمل وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع الوزير المختص الدكتور عبدالهادي الحويج.

ووضع الوزير، السيد رئيس مجلس الوزراء في صورة آخر الاتصالات الإقليمية والدولية التي أجراها مع مختلف دول العالم لبحث تطورات الأزمة الليبية وسبل حلحلتها.

وفي سياق متصل ناقش السيد الرئيس مع وزير الخارجية والتعاون الدولي، كافة الإجراءات التي قامت بها الوزارة على الصعيد الداخلي من تدريب و رفع لكفاءة الموظفين.

وشرعت الوزارة في تنفيذ قرار مجلس٣ الوزراء القاضي باعتماد العام 2020 ميلادي، عاما للتدريب في ليبيا.

وأكد الوزير أن الوزارة أجرت تدريبات لأكثر من 170 موظفا وموظفة من مدينتي البيضاء وبنغازي، من خلال برامج تدريبية استمرت لعدد كبير من الساعات الدراسية.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة الاستمرار في هذا العمل، لأجل رفع كفاءة كافة العاملين في مختلف قطاعات الدولة. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال