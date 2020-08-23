المجلس الاجتماعي ورفلة يرحب بإعلان وقف إطلاق النار والتمهيد للانتخابات

أعرب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عن عمق ارتياحه وترحيبه بإعلاني وقف إطلاق النار الصادرين عن رئاسة مجلس النواب والمجلس الرئاسي، مشيدا بكل الجهود المحلية والدولية التي أفضت إلى هذا الاتفاق.

المجلس حث على ضرورة الالتزام بهذا الإعلان وألا يكون ضحية أو عرضة لأي خرق من أي طرف كان، معربا عن أمله في الشروع العاجل بالحوار الشامل الذي يفضي إلى إرساء الدعائم الأمنية والقانونية، والانطلاق عبرها من حالة الصراع المسلح على السلطة إلى التنافس الديمقراطي المشروع، والوصول إلى حالة الاستقرار النهائي بانتخابات برلمانية ورئاسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا