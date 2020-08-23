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غوتيريش يدعو الأطراف الليبية للانخراط في عملية سياسية شاملة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالدعوات إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية في ليبيا والتي تم الإعلان عنها اليوم عبر بيانين منفصلين لرئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وقال المتحدث باسم الامين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام، أعرب عن أمله في “أن تحترم القوات المسلحة من كلا الجانبين بشكل فوري الدعوات إلى وقف إطلاق النار وأن يتم النظر في كيفية تنفيذه بشكل عاجل من خلال اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 التي تيسرها الأمم المتحدة”. كما رحب أيضا بالدعوة إلى إنهاء الحصار على إنتاج النفط.

ودعا الأمين العام، جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل بناء في عملية سياسية شاملة تستند إلى مخرجات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 (2020).

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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