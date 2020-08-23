المستشفى الميداني بأجدابيا يناشد الأطباء المساعدة لمواجهة فيروس كورونا بالمدينة

ناشدت إدارة المستشفى الميداني العسكري في أجدابيا، التي تتخذ من مقر عيادة بوشعلة مقرا للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا، جميع الأطباء تقديم يد المساعدة في مواجهة فيروس كورونا بالمدينة.

وقال المكتب الإعلامي لإدارة المستشفى في المناشدة التي نشرتها صفحة اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «المستشفى الميداني العسكري أجدابيا بحاجة ماسة إلى التخصصات الآتية: باطنة – مكافحة عدوى – تمريض عناية – فني تخدير – فني مختبرات».

ودعا المكتب الإعلامي للمستشفى «من يجد في نفسه الرغبة في الالتحاق» بالعمل مع المستشفى إلى «التوجه إلى مقر المستشفى الميداني الكائن في عيادة بوشعلة سابقاً».

وأعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا في مدينة أجدابيا في وقت سابق تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة ليصل إجمالي الحالات الموجبة إلى [ 113] حالة. كما سجلت حالتي وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى تسع حالات وفاة في مدينة أجدابيا وضواحيها.

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