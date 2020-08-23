وفاة ثانى طبيب ليبي بفيروس كورونا فى بنغازي

توفي الطبيب الليبي مفتاح عبدالله الشيباني، مساء اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفايروس كورونا المستجد، كثاني طبيب يتوفى في بنغازي جراء الإصابة بالوباء.

وقال مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر، إن طبيب الجلدية بمستشفى الجمهورية الدكتور مفتاح عبدالله الشيباني انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا مع أمراض أخرى، مؤكدا أن الفقيد خضع لفترة عزل طبي ببرج الأمل في مركز بنغازي الطبي قبل أن يتمكن منه المرض ويودي بحياته.

وأمس السبت، أعلن مركز بنغازي الطبي وفاة الطبيبة صالحة نتفة العشيبي المريضة بمرض عضال إثر إصابتها بفايروس كورونا، وتعمل الطبيبة الراحلة المتخصصة في أمراض الجلدية بالعيادة المجمعة رأس إعبيدة في مدينة بنغازي، وقبل يومين أعلنت مصادر في اللجنة الطبية الاستشارية إصابة طبيبي تخدير من مدينة بنغازي بالمرض شديد العدوى.