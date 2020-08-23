عن تنفيذ وقف إطلاق النار .. السراج: نحتاج دعم من كافة الأصدقاء

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأحد، دعوة عبر السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دوهيلين، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة باريس.

وأوضح بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أنه تلقى اتصالاً هاتفيًا من دوهيلين، لمناقشة مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووفق البيان، نقلت السفيرة الفرنسية خلال الاتصال تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مُجددة تأييد بلادها لمبادرة السلام التي تم طرحها من جانب رئيسي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ومجلس النواب المنعقد في طبرق، في الواحد والعشرين من أغسطس الجاري.

وأضاف أن دوهيلين، نقلت دعوة الرئيس الفرنسي لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن”، مؤكدًا على قبول فائز السراج الدعوة.

وتطرق البيان إلى ما نوه له السراج من أن ما طرحه في بيانه الخاص بالمبادرة ويشمل وقف إطلاق النار والمضي قدمًا نحو الانتخابات واستئناف إنتاج وتصدير النفط، يحتاج تنفيذه إلى دعم من كافة الأصدقاء.

وسبق واعتبرت الخارجية الفرنسية، البيانات الصادرة، يوم الجمعة الماضي، عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ورئيس مجلس النواب، الداعية لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في ليبيا واستئناف إنتاج النفط، “خطوة إيجابية يجب أن تتجسد على الأرض”.

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