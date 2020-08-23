إلغاء المناسبات وإقفال المقاهي والمطاعم في سلوق

عقد عميد بلدية سلوق بشير الدروقي، اجتماع مع مدير أمن سلوق قمينس العميد جلال اهويدي بصفته رئيس اللجنة الفرعية لجائحة كورونا سلوق، ورئيس اللجنة الطبية الدكتور أحمد البلعزي، لمناقشة الوضع الوبائي في البلدية.

واتفق المجتمعون على إلغاء كافة المناسبات الاجتماعية مثل المآتم والأفراح، وإقفال المقاهي والمطاعم ومصادرة الأراجيل من كافة المقاهي.

وشملت التعليمات الجديدة إقفال صالونات الحلاقة وصالونات التجميل النسائية، والتشديد على الالتزام بتطبيق الحظر الصادر من اللجنة الرئيسية.

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