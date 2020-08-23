بدء تطبيق حظر التجول في البيضاء

ناشد رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين، مساء الأحد، سكان البلدية بضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية أنفسهم وذويهم من فيروس كورونا المستجد.

وأشاد رئيس المجلس التسييري بوعي سكان البلدية، وبجهود الأطقم الطبية والطبية المساعدة والدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية خاصة في ظل استعدادها لتطبيق الحظر منذ تاريخ اليوم.

وأعلنت المكتب الإعلامي بمديرية أمن الجبل الأخضر، مساء اليوم، البدء في تطبيق الحظر داخل المدينة، مشيرا إلى أنه بعد إنذار أصحاب المقاهي تمت مصادرة الأراجيل وإتلافها وسجن المخالفين.

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