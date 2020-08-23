مؤسستي النفط والاستثمار تناقش الحلول الممكنة لانقاذ الشركة الليبية النرويجية للأسمدة

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفي صنع الله، ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة الحلول الممكنة لانقاذ الشركة الليبية للأسمدة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اجتماع صنع الله ومحمود خصص «لمناقشة التحديات التي تواجه الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، بسبب توقف إيراداتها نتيجة الايقاف القسري للإنتاج».

وأضافت أن الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس ناقش «الوضع المالي والفني الصعب ودراسة الحلول الممكن تنفيذها لانقاذ الشركة وعامليها نتيجة توقف نشاطها بسبب الحصار الظالم المفروض على قطاع النفط والاثار السلبية الوخيمة على الشركة على الصعيدين الحالي والمستقبلي».

كما «تم مناقشة كيفية تحقيق معدلات إنتاج عالية في حال فك الحصار الظالم وبما يكفل تحقيق عوائد مالية يمكن من خلالها استمرار الشراكة وتحقيق المستهدفات». مشيرة إلى «الظروف والتحديات الاستثنائية التي يمر بها قطاع النفط بسبب الاقفالات غير القانونية للحقول والموانئ النفطية، مما أثر سلباً على عمليات معظم شركات القطاع».

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في ختام الاجتماع «على بذل كل الجهود وتقديم الدعم اللازم للشركة لتتمكن من تجاوز تعثرها والطلب من الجهات المغلقة فك الحصار الظالم ورفع إيديهم عن قطاع النفط ومنشآته وذلك لاستئناف عمليات الإنتاج في أقرب وقت ممكن، كما تم التأكيد على أهمية وضرورة الاحتفاظ بكامل حقول الدولة الليبية في إدارة شركاتها، وتشجيع الاستثمار بما يحقق النتائج المرجوّة منه»، وفق مؤسسة النفط.

حضر الاجتماع كل من أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، العماري محمد العماري، وجادالله العوكلي عبر الدائرة المغلقة، بالإضافة إلى المختصين والمستشارين القانونيين والماليين والفنيين عن الجانبين.

والشركة الليبية للأسمدة تاسست في فبراير 2009، وهي مشروع مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وشركة «يارا» النرويجية، يقع مقرها في مرسى البريقة، حيث تساهم المؤسستان الليبيتان في الشركة بـ25% لكل منهما، و50% للشركة النرويجية.

وتدير الشركة مصنعي الأمونيا ومصنعي اليوريا بمجمع المصانع في منطقة مرسى البريقة، العائدة ملكيته في السابق إلى شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

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