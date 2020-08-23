البكوش يكشف عن صفقة بين المشري وصالح

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ألمح المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، صلاح البكوش، إلى توافق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الدولة الاستشاري خالد المشري، على تشكيل حكومة جديدة والدخول في مرحلة انتقالية أخرى، وإرجاء الانتخابات.

البكوش انتقد بشكل ساخر، في تغريدة له، رغبة المشري وعقيلة صالح، قائلا: “أشاد الكثيرون ببيانات السراج وعقيلة متمنين لها أن تتحقق، إذا كنت تشعر بأنه لا زال لديك شهية لمزيد من المغامرة، فهناك عرض من عقيلة والمشري والمجتمع الدولي يطلب ثقتك مقابل أن يعطيك حكومة وفاق جديدة ومحسنة لفترة انتقالية أخرى والتي يعدون بإنهائها في أقرب وقت ممكن”.

ويأتي هذا في الوقت الذي يرى فيه مراقبون، التوافق الغريب بين المشري وعقيلة صالح وجماعة الإخوان المسلمين وتمسكهم بتعديل اتفاق الصخيرات وتشكيل مجلس رئاسي وحكومة جديدان وإرجاء إجراء الانتخابات التي يسعى إليها جميع الليبيين في أقرب وقت ممكن لتحقيق الاستقرار المنشود؛ بهدف البقاء أطول فترة ممكنة وتصدر المشهد في ليبيا.

وأعلن كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، وعقيلة صالح، الجمعة، عبر بيانين منفصلين، وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية، في أعقاب اتصالات سياسية دولية مكثفة بشأن الأزمة الليبية شهدها الأسبوع.

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