رصاص مليشيات الوفاق يستهدف المتظاهرين السلميين في طرابلس

قامت مليشيات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة

بإطلاق الرصاص الحي على متظاهرين سلميين في طرابلس، خرجوا من أجل مطالب مشروعة،

ومنددين بسوء الأحوال المعيشية.

وأوضح شهود عيان، اليوم الأحد، أن

“المتظاهرين خرجوا بالأعلام البيضاء، مضيفين أن مليشيات الوفاق واجهتهم

بالرصاص، واتهم الشهود مليشيات الوفاق بأنهم مع حكم الجماعة الضالة المضلة وليسوا

مع الشعب، ولم يكونوا يوما كذلك”.

ومع ما يواجهه المتظاهرون السلميون من إصابات

جراء إطلاق ميلشيات الوفاق الرصاص عليهم، لم يُبد المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة

أو منظمات حقوق الإنسان أي رد فعل حتى الآن.

