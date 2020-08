بعد سقوطه في أيدي المتظاهرين..مليشيا الردع تنقذ مرتزقا سوريا حاول فض التظاهرات بالرصاص

تدخلت مليشيا الردع التابعة لقوات الوفاق، لإنقاذ مرتزق

سوري مسلح أطلق النار على المتظاهرين السلميين ضد تردي الأوضاع المعيشية على طريق

الشط قرب قاعدة أبوستة، حيث مقر المستشارين العسكريين الأتراك.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مرئي،

يظهر لحظة محاولة المتظاهرين القبض على هذا المرتزق وهو يحمل السلاح بعد إطلاقه النار

عليهم ونفاد ذخيرته .

يشار إلى أن المرتزقة السوريين يعملون على حماية قاعدة أبوستة،

مقر المستشارين العسكريين الأتراك، وهى محاولة منه لتفريق المتظاهرين الذين تزايدت

اعداهم على طريق الشط .

و كان شهود عيان، قد أعلنوا قيام مليشيات تابعة للوفاق غير

المعتمدة، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين، أمام فندق المهاري حيث يقيم

رئيس ما يسمى بمجلس الدولة الإخواني خالد المشري، مضيفين بأن قوات الوفاق منعت المتظاهرين

من الاقتراب من مبنى السفارة التركية خلف فندق المهاري بطرابلس وأطلقت النار عليهم

لتفريقهم.

