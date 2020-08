أعربت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها

إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة، بما في ذلك تقارير عن

مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز .

The post عاجل // البعثة الأممية في ليبيا تبدي قلقها من تقارير عن اعتقالات تعسفية بمدينة الأصابعة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24