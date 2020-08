اندلعت اشتباكات بين متظاهرين ومليشيات تابعة

لحكومة الوفاق غير المعتمدة بطرابلس، وقامت المليشيات بمطاردة المتظاهرين بسيارات

تابعة لها وإطلاق الرصاص على المتواجدين بالأزقة.

وأفاد شهود عيان، اليوم الأحد، أن ميليشيات

الوفاق قامت بمطاردة المتظاهرين السلميين بشارع عمر المختار والنصر بوسط طرابلس.

وأظهرت مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، تصاعد الدخان جراء اشتعال النيران بإطارات السيارات بشوارع المدينة.

وأوضح الشهود أن الميلشيات تطارد المتظاهرين في

شوارع طرابلس بسيارات تابعة لهم، مضيفين أن المليشيات تقوم بإطلاق الرصاص على

المتواجدين بالأزقة، وسط انقطاع للكهرباء على أغلب المناطق بطرابلس.

The post سيارات المليشيات تطارد المتظاهرين وتطلق عليهم الرصاص وسط انقطاع الكهرباء appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24