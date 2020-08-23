البعثة الأممية تعرب عن قلقها إزاء أحداث مدينة الأصابعة وما جاورها

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم الأحد، مقتل مدني ووقوع عدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، إضافة إلى الإغلاق القسري الواضح على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيين من ضغوط حقيقية، على حد قولها.

ودعت البعثة، إلى وقف التصعيد على الفور واحترام جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية.

وحثت البعثة الأممية، على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفيًا على الفور، بحسب ما ذكرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

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