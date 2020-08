وصف ناجي الحاج، أحد إعلامي ماتسمى بعملية بركان الغضب التابعة

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، المتظاهريين السلميين الذين خرجوا في

مظاهرات ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية بـ ” الصعاليك ” .. على حد

وصفه .

وتساءل الحاج، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك”، :”أين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق

غير المعتمدة فتحي باشاغا مما يحدث من تخريب وتدمير سيارات وممتلكات الدولة من قبل

المتظاهرين؟” .

وخرج اليوم المئات من المتظاهرين في طرابلس للتنديد

بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد أمام مقر المجلس الرئاسي، فيما قامت مليشيات تابعة

للوفاق بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، رافعين الأعلام البيضاء للتعبير عن

سلمية مطالبهم .

وكان رئيس المجلس

الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، قد حل المكتب الإعلامي التابع لما

تسمى بـ”عملية بركان الغضب”، والتي أطلقتها الوفاق مطلع أبريل 2019،

ووفقا لمصادر صحفية فأن هذا القرار جاء استجابة لمبادرة وقف الأعمال القتالية في كامل

التراب الليبي

The post ” الحاج ” يصف المتظاهرين بـ “الصعاليك “ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24