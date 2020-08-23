منظمة حقوقية: جرحى بالرصاص في مظاهرات طرابلس السلمية

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، إطلاق الرصاص الحي لفض المظاهرة السلمية في طرابلس، والتي خرجت، مساء الأحد، احتجاجا على تردي الأوضاع الخدمية والمعيشية.

وقالت المنظمة، في بيان، إن إطلاق الرصاص العشوائي الذي تم رصده وتوثيقه في مظاهرات اليوم، نتج عنه سقوط جرحى لم يشكلوا أي تهديد بالخطر، مضيفة أن استخدام الأسلحة في هذه الحالات يعد “جريمة جنائية”.

وأكدت أنه لا يجب استخدام الأسلحة النارية لتفريق المعتصمين السلميين بما في ذلك النساء والأطفال، مطالبة حكومة الوفاق بدعم أي مطالب شعبية سلمية، وقالت إن “قمع المظاهرات السلمية يتناقض مع القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان”.

كما طالبت المنظمة السلطات بـ”إجراء تحقيق مستقل وشفاف في الواقعة، وضمان حرية التظاهر بما في ذلك السماح للمتظاهرين بممارسة حقوقهم السياسية”.

وحذرت المنظمة من “تزايد اعتماد السلطات بطرابلس على قوات غير رسمية في عمليات إنفاذ القانون”، ودعت لـ”دق جرس إنذار مبكر بشأن التداعيات المحتملة لإفشال خارطة الطريق الدولية الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وشددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أنه من واجب الدولة الالتزام بالأدوات القانونية وبالمعايير الدولية في التعامل مع المظاهرات، حيث تنص المعايير على استخدام القوة في حالات الضرورة القصوى فقط.

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