الوطنية لحقوق الإنسان تطالب الوفاق باحترام حق التظاهر والتوقف عن استخدام القوة

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة

الوفاق غير المعتمدة، بالتوقف فورا عن استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.

وشددت اللجنة، في بيان لها عبر موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، على ضرورة احترام حق التظاهر وحرية الرأي والتعبير

وضمان حق التظاهر السلمي.

وأوضحت اللجنة أنها تتابع بقلق بالغ التقارير

الواردة من طرابلس التي تفيد بسقوط جرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على

المتظاهرين سلميا، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة والعنف بحقهم.

