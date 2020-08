أغلقت عناصر مسلحة، اليوم الأحد، الطرق والشوارع المؤدية لمنزل رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، بمنطقة النوفليين خلف مدرسة بن عثمان.

