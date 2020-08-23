“البعثة” تدعو إلى وقف التصعيد في الأصابعة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأحد، عن قلقها إزاء “التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة”.

وقالت البعثة إن هناك تقارير عن “مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز وكذلك إغلاقا قسريا على المدينة في وقت يعاني فيه السكان المدنيون من ضغوط حقيقية”.

ودعت البعثة إلى “وقف التصعيد على الفور وأن يحترم جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك السماح بحرية الحركة الكاملة والوصول الفوري إلى المرافق الصحية”.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على “احترام الإجراءات القانونية الواجبة، وتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات الصلة، وإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً على الفور”، وفق البيان.

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