طالب مجلس مشايخ وأعيان وحكماء ورشفانة، اليوم الأحد، مديريات الأمن في المنطقة، برفض تنفيذ أي تعليمات من وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فتحي باشآغا، بعد إطلاق النار على المتظاهرين في طرابلس، مشددين على إخراج كافة المرتزقة السوريين من حدودها.

The post عاجل // مشايخ وأعيان وحكماء ورشفانة يطالبون الأمن برفض تنفيذ تعليمات باشآغا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24