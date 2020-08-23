رسميا.. فتح السوق الليبية أمام المنتوجات الفلاحية التونسية

أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري, في بلاغ له, كافة الفلاحين المتعاملين مع السوق الليبية بأنه تم, اليوم الأحد, فتح السوق الليبية أمام المنتوجات الفلاحية التونسية.

واعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن هذا القرار يمثل ثمرة التحركات البناءة والاتصالات المكثفة والمجدية التي أجراها بالتنسيق مع الهياكل المتدخلة.

كما يجسم هذا القرار الإرادة الصادقة التي تحدو البلدين الشقيقين تونس وليبيا من أجل توثيق عرى الأخوة والتعاون والشراكة بينهما في مختلف المجالات وخاصة في القطاع الفلاحي, وفق نص البلاغ.

وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري, قد أعلن أمس السبت, أنه تم الاتفاق على إعادة فتح السوق الليبية أمام المنتوجات الفلاحية التونسية, مبينا أن السلطات الليبية وعدت بأن يكون تاريخ إعادة فتح السوق في القريب العاجل.

وقال عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغاربية ابراهيم الطرابلسي إنه من المرجح أن يتم فتح السوق التونسية الليبية مطلع هذا الأسبوع.

وأشار الطرابلسي إلى أن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كثف اتصالاته خلال الفترة مع المسؤولين الليبيين من أجل إعادة تحريك عجلة تصدير المنتوجات التونسية خاصة في ظل رغبة الموردين الليبيين في التزود بالمنتوج التونسي.

ولفت المصدر ذاته إلى أن السلطات الليبية, التي اشترطت في وقت سابق التعامل عبر آلية “الاعتماد”, قررت إمهال المنتجين والمصدرين التونسيين فترة 6 أشهر إضافية, خاصة في ظل عدم جاهزية الأرضية المالية للتعامل عبر هذه الآلية.

جدير بالذكر أن تونس تصدر زهاء 60 بالمائة من المنتوجات الفلاحية على غرار “الخوخ” و”العوينة” والرمان والإجاص إلى السوق الليبية التي توفر عائدات تصديرية هامة.

وأكد الطرابلسي أن التجار الليبيين يرغبون بشدة في الحصول على المنتوجات التونسية خاصة في ظل تقاليد التعامل المالي القائمة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

ودعا الطرابلسي, في ذات السياق, الرئاسات الثلاث إلى تحريك ملف تصدير المنتوجات الفلاحية الى ليبيا, خاصة وأن مواقع التخزين وصلت إلى ذروتها مما يهدد بإتلاف المنتجات المخزنة.