بعد إطلاقها الرصاص عليهم.. داخلية الوفاق: ندعم حق التظاهر السلمي

تنصلت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة مما قامت به المليشيات التابعة لها من إطلاق نار على المتظاهرين، وارتدت ثوب الحرص عليهم.

حيث تظاهرت الوزارة في بيان لها بدعمها لحق التظاهر السلمي للمواطنين للمطالبة بالتغيير، مؤكدا أن هذا الحق تكفله القوانين.

وادعت الوزارة بأنها قامت بتأمين وحماية التظاهرات وعملت ما في وسعها من خلال إعداد خطة أمنية مسبقة، لافتة إلى أن بعض الأشخاص المندسين الخارجية عن القانون والنظام استخدموا ورقة ضبط المظاهرة وعدم السماح بأية اختراقات أمنية من المواطنين لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المكلفة بحمايتهم، وليس الاعتداء عليهم، موضحة أنه تم إطلاق النار ونشر الفوضى وصولا إلى هدف أبعد وهو خلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد بعد أن شهدت استقرارا حسب البيان.

وبحسب البيان أكدت الوزارة أنها ألقت القبض على من وصفتهم بالمندسين، موضحة أنهم ليسوا من عناصرها كما أنها فتحت تحقيقا جنائيا، وتعد بنشر نتائج التحقيقات.

وشددت الوزارة على أنها ستطبق القانون على كل من تسول له نفسه خرق القانون وارتكاب الجرائم مطالبة عناصرها بالتأمين والحماية لمواقعهم من مثل هذه الأفعال.

ياتي البيان في الوقت الذي أظهرت فيه المقاطع المرئية قيام عناصر تابعة لداخلية الوفاق بمحاولة تفريق المتظاهرين من خلال إطلاق الرصاص عليهم، وهو ما يؤكد أن الداخلية تحاول خلق حجج واهية لتظهر وكأنها حريصة على المواطنين.

وخلال الأيام الماضية اعترف وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا بالفساد الذي يعاني منه المواطنين وتعهد حسب قوله بمحاربة الفساد، وبمجرد نزول المواطنين للشارع واجههم بالرصاص والمليشيات.

