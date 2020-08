البعثة الأممية في ليبيا تطالب بالإفراج عن المعتقلين تعسفياً في مدينة الأصابعة

أعربت البعثة الأممية في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها

إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة، بما في ذلك تقارير عن

مقتل مدني وعدد من الاعتقالات التعسفية والاحتجاز، مطالبة بالافراج الفوري عن المعتقلين

تعسفياً .

ودعت البعثة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك”، إلى وقف التصعيد على الفور، مشددة على ضرورة أن يحترم

جميع المعنيين التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي ، بما في ذلك السماح بحرية

الحركة الكاملة والوصول إلى المرافق الصحية.

وطالبت البعثة بتسليم المعتقلين إلى المؤسسات القضائية ذات

الصلة .

