الوطنية لحقوق الإنسان تدين استهداف المتظاهرين وتطالب بفتح تحقيق عاجل

أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا،

اليوم الأحد، جريمة استهداف المتظاهرين السلميين بطرابلس، إثر قيام مسلحين مجهولين

بإطلاق النار، ومحاولة تفريق المتظاهرين باستخدام القوة، ما أسفر عن إصابة اثنين

من المتظاهرين.

واعتبرت اللجنة أن استخدام القوة لقمع

المتظاهرين جريمة نكراء، وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير،

ومصادرة لحق التظاهر السلمي، مضيفة أنه إرهاب مسلح مرفوض يمارس بحق متظاهرين

سلميين عُزل.

وأعربت اللجنة عن تخوفها من حدوث حملات اعتقالات

لنشطاء المجتمع المدني والإعلاميين والمواطنين المشاركين في هذه الاحتجاجات.

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيق

عاجل في ملابسات الواقعة، وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وكشف نتائج

التحقيقات للرأي العام الليبي.

كما طالبت اللجنة أيضا المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة بتحمل مسؤوليته القانونية والإنسانية والأخلاقية والوطنية

كاملة حيال ضمان أمن وسلامة وحماية المتظاهرين، وضرورة احترام حق التظاهر وحرية

الرأي والتعبير وضمان حق التظاهر السلمي.

