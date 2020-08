البعثة الأممية تلتزم الصمت حيال الإنتهاكات التي تشهدها ليبيا

تتواصل المظاهرات الاحتجاجية الشعبية، الأحد، ضد تردي الأوضاع المعيشية والفساد في البلاد، لليوم الثالث على التوالي فى عدة مدن أبرزها طرابلس والزاوية ومصراتة، وسط صمت تام من البعثة الأممية لدى ليبيا.

فالبعثة لم تصدر بيانا واحدا تدين فيها كل هذه الانتهاكات التي تشهدها ليبيا بالرغم من التجاوزات التي حدثت خلال الأيام الماضية من حملات اعتقال موسعة للمدنيين بالمنطقة الشرقية، والانقطاعات المتكررة للكهرباء ومعاناة المواطنين، وما شهدته طرابلس اليوم من قمع للمتظاهرين بالأسلحة الثقيلة وإصابة بعضهم بالرصاص،

وتجدر الإشارة إلى أن الانتهاكات واضحة للجميع، فالمقاطع المرئية التي تم بثها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي نقلت الواقع كما هو دون تزييف، حيث أظهرت قيام مسلحون بمطاردة المتظاهرين السلميين وإطلاق الرصاص عليهم في شوارع طرابلس، لتمنعهم من التعبير عن رأيهم، وممارسة حقوقهم المشروعة، والتي لطالما تطالب بها البعثة الأممية لدى ليبيا.

فالتظاهرات تستمر لليوم الثالث على التوالي دون أن تتطرق البعثة لهذه الانتهاكات، واكتفت بإصدار بيان اليوم تعرب فيه عن قلقها إزاء التطورات الجارية في مدينة الأصابعة والمناطق المجاورة، وتطالب بالافراج الفوري عن المعتقلين تعسفياً، دون أن تذكر الاحتجاجات التي تشهدها طرابلس ضد الفساد والوضع المعيشي المتردي.

هذا ويذكر أن الألاف من المتظاهرين في طرابلس خرجوا في تظاهرات كبيرة للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية في البلاد أمام مقر المجلس الرئاسي وفي الساحة الخضراء وعدد من المناطق بطرابلس، فيما قام مسلحون بإطلاق الرصاص الحي عليهم.

وحمل المتظاهرون حكومة الوفاق غير المعتمدة المسؤولية الكاملة عن معاناتهم والنقص الحاد في الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية، بالإضافة إلى حالة الانفلات الأمني.

